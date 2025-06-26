https://news.day.az/officialchronicle/1763546.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем Вооруженных сил - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.
Day.Az представляет публикацию:
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