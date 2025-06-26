https://news.day.az/society/1763548.html В Азербайджане начались четырехдневные каникулы С сегодняшнего дня в Азербайджане начались четырехдневные каникулы. Как сообщает Day.Az, Кабинет министров принял решение об изменении рабочего дня 27 июня и выходного дня 21 июня для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.
В Азербайджане начались четырехдневные каникулы
С сегодняшнего дня в Азербайджане начались четырехдневные каникулы.
Как сообщает Day.Az, Кабинет министров принял решение об изменении рабочего дня 27 июня и выходного дня 21 июня для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.
26 июня, День Вооруженных сил Азербайджанской Республики, не считается рабочим днем, а 21 июня приходится на субботу.
В этом году 28 июня - суббота, а 29 июня - воскресенье. Таким образом, 26, 27, 28 и 29 июня - нерабочие дни, а 21 июня - рабочий день.
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