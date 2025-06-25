В Азербайджане завершился один из этапов сертификации учителей

Тестовый этап процесса сертификации учителей, который проходил с 18 по 25 июня, завершен.

Как передает Day.Az, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Зенфира Севдималы.

Она отметила, что в процессе, проведенном в 39 экзаменационных центрах в 18 городах и районах страны, приняли участие 22 383 преподавателя.

Аннулированы результаты 7 преподавателей, нарушивших правила экзамена (использование телефона во время экзамена, фотографирование экзаменационных вопросов и т. д.).