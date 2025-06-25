https://news.day.az/society/1763539.html В Азербайджане завершился один из этапов сертификации учителей Тестовый этап процесса сертификации учителей, который проходил с 18 по 25 июня, завершен. Как передает Day.Az, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Зенфира Севдималы.
В Азербайджане завершился один из этапов сертификации учителей
Тестовый этап процесса сертификации учителей, который проходил с 18 по 25 июня, завершен.
Как передает Day.Az, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Зенфира Севдималы.
Она отметила, что в процессе, проведенном в 39 экзаменационных центрах в 18 городах и районах страны, приняли участие 22 383 преподавателя.
Аннулированы результаты 7 преподавателей, нарушивших правила экзамена (использование телефона во время экзамена, фотографирование экзаменационных вопросов и т. д.).
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