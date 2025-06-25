Названы безопасные страны при ядерном апокалипсисе

В случае ядерной войны погибнуть могут до 5 миллиардов человек, а выжить будет практически невозможно.

Как передает Day.Az, по данным Daily Mail, единственными относительно безопасными регионами станут Австралия и Новая Зеландия - их обойдёт стороной ядерная зима, и еду здесь можно будет выращивать.

Остальной мир окажется в условиях радиации, острого дефицита пищи и вынужденного подземного выживания.