В Кении погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли во время охвативших всю Кению протестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на кенийское отделение неправительственной организации Amnesty International.

"Подтверждено 16 погибших, - заявил агентству исполнительный директор организации Ирунгу Хаутон. - Большинство было убито полицией". Он добавил, что цифры были проверены Национальной комиссией по правам человека Кении.