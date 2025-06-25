Трамп призвал «убить» «Голос Америки»
Президент США Дональд Трамп призвал "убить" американское средство массовой информации "Голос Америки" (внесено Минюстом в реестр иноагентов).
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.
По его словам, ни один республиканец не должен желать того, чтобы данный "рупор демократов" продолжал свое вещание.
"Это полностью левый катастрофический проект - ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение. Убейте его!" - написал глава государства.
Ранее американский президент призвал уволить журналистку телеканала CNN Наташу Бертран за ее критику ударов по ядерным объектам Ирана.
"Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку. Именно такие люди, как она, разрушили репутацию некогда великого телеканала" - написал он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре