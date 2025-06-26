https://news.day.az/society/1763584.html Грузовик упал в реку в Кяльбаджаре - есть погибший Авария в Кяльбаджарском районе унесла жизнь молодого водителя, управлявшего грузовиком. Как передает Day.Az, водитель из Товуза, 26-летний Орхан Мустафаев, управлявший грузовиком марки HOVO, не справился с управлением - транспортное средство сорвалось с дороги и упало в реку. К сожалению, молодой мужчина скончался на месте.
Грузовик упал в реку в Кяльбаджаре - есть погибший
Авария в Кяльбаджарском районе унесла жизнь молодого водителя, управлявшего грузовиком.
Как передает Day.Az, водитель из Товуза, 26-летний Орхан Мустафаев, управлявший грузовиком марки HOVO, не справился с управлением - транспортное средство сорвалось с дороги и упало в реку.
К сожалению, молодой мужчина скончался на месте. Известно, что он работал в одной из компаний, осуществляющих деятельность в Кяльбаджарском районе.
По факту происшествия начато расследование.
Ранее мы сообщали о тяжелом ДТП в Сабирабаде.
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