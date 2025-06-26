https://news.day.az/society/1763564.html Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибшие В результате ДТП в Сабирабаде погибли 3 человека. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла ночью в селе Низами Сабирабадского района.
Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибшие
В результате ДТП в Сабирабаде погибли 3 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла ночью в селе Низами Сабирабадского района.
В результате столкновения автомобиля "ГАЗ 24" с грузовиком марки MAN погибли три жителя села - водитель легкового автомобиля Мамедли Джамиль Вугар оглу 2001 года рождения и его пассажиры Гумбатов Фарид Амил оглу 2000 года рождения и Мамедли Нихад Махир оглу 2010 года рождения.
По данному факту проводится расследование.
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