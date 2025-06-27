В США заявили о нашествии опасных муравьев

В северных штатах США начали фиксировать случаи появления опасных азиатских жалящих муравьев.

Как передает Day.Az, об этом пишет Boston.com.

По данным портала, эти насекомые уже обитают в 20 штатах, в том числе Массачусетсе, Род-Айленде и Коннектикуте. Раньше о вероятности нашествия муравьев предупреждали жителей южных штатов.

По информации Лесной службы США, укус такого муравья представляет опасность для человека. Это связано с тем, что он может вызвать анафилактический шок. Однако подобные симптомы наблюдаются только у 2% людей.

Азиатские жалящие муравьи были завезены в США в 1932 году. Они стали проблемой только в 2021 году. Поскольку эти насекомые представляют собой инвазивный вид, они массово поедают растения и уничтожают местных муравьев.