Скоропостижная смерть студента АГПУ

Студент Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) трагически погиб в результате несчастного случая.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе вуза, погибшим является студент 3-го курса факультета истории и географии, обучавшийся по специальности "Преподавание географии" - Эльнур Исмайылов.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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