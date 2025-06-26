https://news.day.az/society/1763687.html Скоропостижная смерть студента АГПУ Студент Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) трагически погиб в результате несчастного случая. Как сообщили Day.Az в пресс-службе вуза, погибшим является студент 3-го курса факультета истории и географии, обучавшийся по специальности "Преподавание географии" - Эльнур Исмайылов.
Скоропостижная смерть студента АГПУ
Студент Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) трагически погиб в результате несчастного случая.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе вуза, погибшим является студент 3-го курса факультета истории и географии, обучавшийся по специальности "Преподавание географии" - Эльнур Исмайылов.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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