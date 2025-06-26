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Трагическая смерть ребенка в Барде

В Барде 4-летний ребенок скончался от судорог. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гасангая. Сообщается, что Г.А. 2021 г.р. скончался от судорог. По факту проводится расследование.