Трагическая смерть ребенка в Барде

В Барде 4-летний ребенок скончался от судорог.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гасангая.

Сообщается, что Г.А. 2021 г.р. скончался от судорог.

По факту проводится расследование.