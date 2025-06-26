https://news.day.az/society/1763588.html Трагическая смерть ребенка в Барде В Барде 4-летний ребенок скончался от судорог. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гасангая. Сообщается, что Г.А. 2021 г.р. скончался от судорог. По факту проводится расследование.
Трагическая смерть ребенка в Барде
В Барде 4-летний ребенок скончался от судорог.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гасангая.
Сообщается, что Г.А. 2021 г.р. скончался от судорог.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре