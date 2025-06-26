https://news.day.az/world/1763617.html Крупный пожар на овощебазе в Якутске - ВИДЕО Крупный пожар произошел на овощебазе в российском Якутске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Крупный пожар на овощебазе в Якутске - ВИДЕО
Крупный пожар произошел на овощебазе в российском Якутске.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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