США в течение 16 лет готовили удары по Ирану

У США не было оружия, необходимого для уничтожения ядерных объектов Ирана, находящихся под землей, в этой связи была создана бомба GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator) для выведения из строя объекта Фордо.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

"Генерал Дэн Кейн <...> заявил журналистам, что атака США на секретный ядерный объект в Иране стала кульминацией многолетнего планирования", - говорится в сообщении издания.

Как сообщил Кейн, команда из двух аналитиков Пентагона с 2009 года изучала планы Ирана относительно объекта в Фордо: геологию местности и схему укреплений.

Они пришли к выводу, что у США нет оружия, способного поразить такой объект.

"Бала разработана... Massive Ordnance Penetrator (MOP), предназначенная для проникновения в землю и уничтожения целей под поверхностью", - пишет WP о 13-тонной бомбе MOP.

В воскресенье, 22 июня, американские бомбардировщики B-2 впервые применили MOP в боевых условиях. Удар был нанесен по вентиляционным шахтам.