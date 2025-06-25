https://news.day.az/world/1763425.html

Фестиваль закончился массовым грабежом в Бангладеш - ВИДЕО

Национальный фестиваль фруктов в Бангладеш закончился разграблением прилавков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На Национальной ярмарке фруктов Бангладеш-2025 начался хаос, когда неконтролируемая толпа набросилась на прилавки, разграбив все до последнего манго, джекфрута и личи.