Фестиваль закончился массовым грабежом в Бангладеш

Национальный фестиваль фруктов в Бангладеш закончился разграблением прилавков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На Национальной ярмарке фруктов Бангладеш-2025 начался хаос, когда неконтролируемая толпа набросилась на прилавки, разграбив все до последнего манго, джекфрута и личи.

Представляем вашему вниманию данное видео: