В Азербайджане продолжаются работы по созданию около 2 ГВт мощностей ВИЭ

Правительством Азербайджана успешно продолжается реализация проектов по достижению к 2030 году цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в установленной электрической мощности страны до 30%.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend начальник отдела управления проектами Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Джабраил Алиев.

По его словам, продолжаются работы по реализации планов по строительству и подключению к сети около 2 ГВт солнечных и ветровых электростанций к 2027 году.

"Общая установленная мощность электростанций Азербайджана по состоянию на 2024 год составила 8 415 МВт, мощность электростанций по возобновляемым источникам энергии - 1 792 МВт, или 21,3% от общей мощности. В результате проводимых работ намеченная на 2030 год цель будет достигнута раньше", - сказал Д.Алиев.