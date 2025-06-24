В Баку отметили 80-летие ветерана спецслужб Али Оруджева

В Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджана прошло мероприятие, организованное Общественным объединением ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" в честь 80-летия ветерана спецслужб, заместителя председателя "Альянса", полковника в отставке Али Оруджева, сообщает Day.Az.

От имени Службы государственности безопасности Али Оруджеву были вручены медаль и удостоверение "Почетный член СГБ". От имени Республиканской организации ветеранов труда и войны юбиляру был вручен почетный диплом.

Легендарный разведчик, почетный член "Альянса" и Союза писателей Азербайджана Шамиль Сулейманов подробно рассказал о жизни и славной деятельности в органах спецслужб Али Оруджева, раскрыв несколько интересных эпизодов из его прошлого, об успешно проведенных операциях, что вызвало большой интерес гостей.

Али Паша оглу Оруджев родился 22 июня 1945 года в городе Агстафа. Учился на энергетическом факультете Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), после армии работал на Бакинском шинном заводе, а затем решил посвятить себя работе в спецслужбах. Окончил Высшую школу КГБ СССР, Высшую разведывательную школу - Краснознамённый институт КГБ СССР. Служил оперуполномоченным во 2-м контрразведывательном отделе, впоследствии был назначен начальником отделения разведки КГБ Азербайджана. За отличные результаты был зачислен в группу "А" Седьмого управления КГБ СССР (Управление "А"), больше известную как спецназ "Альфа", и отправлен в Афганистан. На протяжении работы в Афганистане Али Оруджев добыл множество важной информации и провел операции, был очевидцем множества исторических событий, непосредственно работая с четырьмя руководителями этой страны! За сверхэффективную деятельность был удостоен множества медалей и орденов, и от звания старшего лейтенанта дошел до подполковника. Мало кто из сотрудников спецслужб в те годы был удостоен такой чести. После Афганистана вернулся домой, был назначен начальником Джалилабадского отдела КГБ Азербайджана, затем стал заместителем председателя КГБ Нахчыванской АССР, начал работать с великим лидером Гейдаром Алиевым. После обретения Азербайджаном независимости весь опыт направил на становление и развитие спецслужб и органов полиции.

Своими воспоминаниями поделились коллеги юбиляра - ветераны спецслужб, полковники Джалил Халилов, Роман Кязымов, Гамлет Исмайлов, Эльшад Гасанов, Низами Гусейнов, Алигейдар Дадашев, Али Алиев, а также члены женского совета "Альянса" Нигяр Бахтиярова и Ирада Садыгова, отметив высокие профессиональные и человеческие качества юбиляра, его патриотизм и душевность. Было высказано множество теплых слов и поздравлений. Али Оруджев выразил признательность за добрые слова и пожелания.

Жизнь разведчика полна не только суровых будней и проведенных на грани смертельной опасности операций, но и интересных историй. С удивительными историями на земле Афганистана и другими материалами обязательно ознакомьтесь по ссылке https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3020623.html).