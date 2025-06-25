Футболист Неймар обновил контракт с "Сантосом"

Нападающий Неймар заключил новый контракт с бразильским футбольным клубом "Сантос" до конца 2025 года с возможностью продления.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба команды.

Неймар подписал контракт с "Сантосом" в январе. В текущем чемпионате Бразилии форвард появлялся на поле четыре раза. Ранее он выступал за "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Перед переходом в "Аль-Хиляль" Неймар выступал за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской "Барселоне" рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке лиги. В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Первым клубом Неймара был "Сантос", в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную команду футболист провел 128 матчей.