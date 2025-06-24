Xiaomi представила мощный и недорогой смартфон

Компания Xiaomi представила мощный субфлагманский смартфон Poco F7.

Как передает Day.Az, устройство уже доступно на AliExpress, рассказали "Газете.Ru" в представительстве AliExpress СНГ.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Среди прочего заявлена поддержка технологии HDR10+, Dolby Vision и отображение до 68 млрд цветов в цветовом охвате DCI-P3.

За производительность новинки отвечает 4-нм чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, дополненный 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ. Основная камера устройства представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 с оптической стабилизацией, а второй датчик - ультраширокоугольный на 8 Мп. Селфи-камера получила разрешение 20 Мп.

Poco F7 получил аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Также гаджет может похвастаться защитой от пыли и влаги по стандарту IP68.