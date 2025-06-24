Азербайджан и Алжир обсудили возможности расширения экономического и торгового сотрудничества

Оценены возможности расширения экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Алжиром.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, в AZPROMO состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Алжира в Азербайджане Закией Игиль.

В ходе встречи исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев предоставил информацию о деятельности агентства. Посол Закия Игиль рассказала о деятельности соответствующих алжирских институтов и об экономических приоритетах своей страны. Было отмечено, что хотя энергетический сектор играет ключевую роль в экономиках обеих стран, в настоящее время Азербайджан и Алжир придают особое значение диверсификации энергоресурсов и развитию сектора возобновляемой энергетики.

На встрече были рассмотрены возможности расширения экономических и торговых отношений между двумя странами, планируется развивать сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, и реализовать ряд инициатив в этом направлении.