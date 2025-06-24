Названо число трудоустроенных в Геранбое на предприятии по производству стройматериалов

Введенное в эксплуатацию в Геранбойском районе новое предприятие по производству строительных материалов ЗАО "Konstralab Industries" послужит укреплению экономического потенциала, увеличению занятости.

Об этом сказал журналистам учредитель ЗАО "Konstralab Industries" Орхан Гулузаде в рамках медиатура, организованного в Геранбойском районе, сообщает Day.Az.

Он отметил, что в стране создаются современные промышленные предприятия, новые производственные мощности, увеличивается доля отечественной продукции, расширяются экспортные возможности.

"Созданное в селе Газанбулаг предприятие по производству гипсокартона, грунтовой и облицовочной гипсовой продукции оснащено современным оборудованием. Предприятие будет выпускать 10 млн квадратных метров гипсокартонных плит и 150 тыс. тонн сухих смесей на основе гипса в год. Предприятие, оснащенное современным оборудованием, намерено реализовывать произведенную продукцию на местном рынке, а также экспортировать ее в ряд стран", - сказал О.Гулузаде.

По его словам, на предприятии 200 человек обеспечены постоянной работой.

"Основное сырье, используемое в производстве - местный гипсовый камень, - будет поставляться с месторождений в различных регионах Азербайджана. На последующем этапе планируется наладить линии по производству кальцита и перлита, что приведет к снижению себестоимости продукции", - отметил он.

Как сказал О.Гулузаде, в рамках будущей стратегии развития компания нацелена расширить свою деятельность и организовать производство металлических профилей.

"Общая площадь предприятия инвестиционной стоимостью 33 млн манатов составляет 5 гектаров. Фонд развития бизнеса Азербайджана выделил предприятию льготный кредит в размере 3,9 млн манатов. Благодаря документу о поощрении инвестиций, выданному министерством экономики, предприятие получило скидку в размере 900 тыс. манатов на импортируемое оборудование", - отметил он.

Напомним, что 23 июня глава государства принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов ЗАО "Konstralab Industries".