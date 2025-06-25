Узбекистан и Азербайджан запускают новый формат межпарламентского диалога в Хиве

1-2 июля в историческом городе Хива в Узбекистане пройдет Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум на тему - В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Форум соберет представителей парламентов Узбекистана и Азербайджана, включая членов Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, а также делегатов Молодежных парламентов обеих стран.

Основной целью форума является углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в области законотворческой деятельности и парламентского контроля, а также содействие реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне между двумя странами. В рамках форума планируется обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и координации усилий в приоритетных сферах.

По итогам форума будет принят итоговый документ, направленный на совершенствование правовых основ для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном. Этот документ станет основой для реализации совместных инициатив, а также для расширения сотрудничества в таких областях, как экономика, культура, образование и безопасность.