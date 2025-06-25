В Азербайджане руководители структурных подразделений органов дознания и следствия наделяются новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям руководители структурных подразделений органов дознания и следствия наделяются новыми полномочиями:

Согласно изменениям, начальник следственного отдела (отделения, управления) или его заместитель (в случае отсутствия начальника), осуществляющий полномочия следователя, вправе передать уголовное дело другому следователю в случае:

- возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению следователем своих обязанностей (смерть, тяжелое заболевание и т.п.);

- существенного затягивания расследования по делу вследствие непринятия следователем своевременных мер по раскрытию и расследованию преступления в рамках контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Кодексом в связи с непринятием следователем необходимых процессуальных мер.

При этом о передаче дела другой стороне направляется письменное уведомление прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием.

Кроме того, руководитель специализированного органа дознания, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению дознавателем обязанностей, установленных настоящим Кодексом (смерть, тяжелое заболевание и т.д.), а также при установлении в рамках осуществляемого в соответствии с настоящим Кодексом надзора того, что дознаватель не предпринял своевременные меры для раскрытия и расследования преступления, в результате чего производство по уголовному делу было значительно затянуто, может передать уголовное дело в производство другого дознавателя, уведомив в письменной форме прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием.