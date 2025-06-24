Нетаньяху после просьбы Трампа сократил масштаб удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп во вторник созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросил его отменить удар по Ирану после якобы нарушения режима прекращения огня, и глава правительства еврейского государства сократил масштаб атаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом неназванный израильский чиновник сообщил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

"Трамп позвонил Нетаньяху во вторник и попросил его вообще не проводить атаку в Иране. Нетаньяху сказал Трампу, что он не может отменить удар и что необходим какой-то ответ на нарушение Ираном режима прекращения огня. В итоге было принято решение значительно сократить масштабы нанесения удара, отменить атаку по большому количеству целей и нанести удар только по одной цели", - приводит журналист слова источника на своей странице в соцсети X.

Этой ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь.

Позже Израиль официально согласился на двустороннее прекращение огня с Ираном. Иран, в свою очередь, распространил заявление по прекращению огня.

Затем израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном и поручил военным нанести новые мощные удары по Тегерану. Затем Иран опроверг информацию о нарушении перемирия.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям. С тех пор между сторонами продолжался обмен ударами.

22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены. 23 июня Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.