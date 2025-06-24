Израиль согласился на двустороннее прекращение огня с Ираном.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом премьер-министра Израиля.

Как сообщается, накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл заседание кабинета министров с участием министра обороны, начальника Генштаба и главы Моссада, на котором сообщил, что Израиль достиг всех целей операции "Ам Келави" - и даже намного большего.

"В результате операции Израиль устранил двойную немедленную экзистенциальную угрозу - как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила полный контроль над воздушным пространством над Тегераном, нанесла тяжёлый удар по высшему военному руководству Ирана и уничтожила десятки ключевых правительственных объектов в стране", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в течение последних суток ЦАХАЛ продолжал наносить мощные удары по правительственным целям в центре Тегерана, ликвидировал сотни бойцов "Басидж" и устранил ещё одного высокопоставленного ядерного учёного.

"Израиль выражает благодарность Президенту Дональду Трампу и Соединённым Штатам за их поддержку и участие в устранении иранской ядерной угрозы. В связи с достижением целей операции, и в полном согласии с президентом Трампом, Израиль согласился на его предложение о двустороннем прекращении огня", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Израиль жёстко ответит на любое нарушение режима прекращения огня.

"Операция "Ам Келави" принесла Государству Израиль исторические достижения и укрепила её позиции среди мировых держав. Это колоссальный успех для народа Израиля и его бойцов, устранивших две ключевые угрозы существованию нашего государства и обеспечивших вечность Израиля. Премьер-министр выступит с официальным заявлением в течение дня", - говорится в заявлении.

Этой ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям. С тех пор между сторонами продолжается обмен ударами.

22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

23 июня Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.