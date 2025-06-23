Стало известно, как называется операция Ирана против военных баз США

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе", сообщает в понедельник Day.Az.

Тегеран проводит ее в отношении баз в Катаре и Ираке.

Ранее, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Как отмечается, эта база является штаб-квартирой Военно-воздушных сил и крупнейшим стратегическим активом США в Западной Азии.

"Исламская Республика Иран ни при каких обстоятельствах не оставит без ответа посягательство на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность", - говорится в заявлении КСИР.

Ранее мы сообщали, что Иран ударил по базам США в Катаре.