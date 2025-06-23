Минобороны Катара заявило об успешном отражении ракетной атаки на базу Эль-Удейд
Министерство обороны Катара сообщило об успешном перехвате ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд, сообщает Day.Az.
Как отмечается в официальном заявлении, благодаря бдительности вооружённых сил и принятым превентивным мерам, обошлось без жертв и пострадавших.
"С Божьей помощью и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.
Министерство обороны вновь заверило, что воздушное пространство и территория Государства Катар остаются в безопасности, а вооружённые силы страны находятся в полной боевой готовности для отражения любых угроз.
Ведомство также призвало граждан и иностранных резидентов следить за официальными источниками информации и соблюдать рекомендации государственных органов.
Отметим, что Корпус стражей Исламской революции нанёс ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре.
Ранее сообщалось, что Иран ударил по базам США в Катаре.
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