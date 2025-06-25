https://news.day.az/sport/1763403.html У сборной Азербайджана по футзалу новый тренер У национальной сборной Азербайджана по футзалу появился новый главный тренер. Как сообщает Day.Az, команду возглавил российский специалист Евгений Куксевич, ранее работавший с клубом "Араз-Нахчыван". Также официально подтверждено назначение Алексея Кудлая на пост тренера по физической подготовке.
У сборной Азербайджана по футзалу новый тренер
У национальной сборной Азербайджана по футзалу появился новый главный тренер.
Как сообщает Day.Az, команду возглавил российский специалист Евгений Куксевич, ранее работавший с клубом "Араз-Нахчыван".
Также официально подтверждено назначение Алексея Кудлая на пост тренера по физической подготовке. Оба специалиста подписали контракт сроком на один год.
До этого азербайджанскую сборную возглавлял Виталий Борисов.
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