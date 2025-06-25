У сборной Азербайджана по футзалу новый тренер

У национальной сборной Азербайджана по футзалу появился новый главный тренер.

Как сообщает Day.Az, команду возглавил российский специалист Евгений Куксевич, ранее работавший с клубом "Араз-Нахчыван".

Также официально подтверждено назначение Алексея Кудлая на пост тренера по физической подготовке. Оба специалиста подписали контракт сроком на один год.

До этого азербайджанскую сборную возглавлял Виталий Борисов.