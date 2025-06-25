Государственное радио Гваделупы долгие годы формировало общественное сознание в интересах колониальной власти, начиная каждое утро с исполнения гимна Франции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналист и продюсер ZCL News Даник Зандронис во время выступления на панельной сессии "История и память колониализма" в рамках международной конференции "К деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы".

Он рассказал об истории прессы Гваделупы, упомянул о выпускавшихся газетах и журналах.

"В Гваделупе пресса долгое время не свободна. Уже в 1940-х годах журналистика находилась под внешним влиянием. До 1960-х годов государственное радио начинало каждый эфир с исполнения французского гимна. Это делалось с целью изменения менталитета народа. В эфире звучала исключительно французская музыка, в то время как наша собственная культура игнорировалась.

Только с 1960-х годов начали появляться оппозиционные издания, однако и они уделяли мало внимания теме колонизации.

До 1990-х годов страны, находившихся под французским колониальным управлением, фактически работали в интересах правительства Франции. Именно так и формировалось общественное сознание",- добавил Зандронис.