https://news.day.az/politics/1763205.html Азербайджан и Китай будут осуществлять взаимную правовую помощь по уголовным делам Законопроект о "Договоре о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" одобрен парламентом в первом чтении. Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Азербайджан и Китай будут осуществлять взаимную правовую помощь по уголовным делам
Законопроект о "Договоре о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" одобрен парламентом в первом чтении.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Законопроект был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.
Сообщается, что документ был подписан 23 апреля 2025 года в Пекине.
Договор направлен на содействие эффективному сотрудничеству в области взаимной правовой помощи по уголовным делам между двумя государствами.
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