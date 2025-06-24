Пезешкиан подтвердил намерение Ирана соблюдать прекращение огня

Иран не намерен нарушать режим прекращения огня, если Израиль не нарушит его.

Об этом заявил сегодня Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрахимом, сообщает Day.Az.

По его словам, предложение о прекращении огня последовало после ответа Ирана на военное нападение США на Иран. Иран готов вести диалог для реализации своих законных прав.

Пезешкиан поблагодарил Малайзию за поддержку позиции Ирана.

По его словам, Иран стремится развивать и укреплять отношения с соседними странами и другими странами региона.

В телефонном разговоре премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим выразил поддержку позиции Ирана и его права на самооборону.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.