https://news.day.az/officialchronicle/1763044.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса В Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир, и, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса
В Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир, и, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.
"Но реальность такова, что сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития, прогресса, и эту репутацию мы завоевали собственным трудом, упорной работой и продуманной политикой", - добавил глава государства.
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