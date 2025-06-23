В СМИ появились сообщения о передаче данных DeepSeek китайским властям

Китайская компания-разработчик чат-бота DeepSeek передает данные пользователей военным и разведывательным службам КНР. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы понимаем, что DeepSeek охотно оказывал и, вероятно, продолжит оказывать поддержку военным и разведывательным операциям Китая", - сказал собеседника агентства.

По словам американского чиновника, DeepSeek более 150 раз упоминается в отчетах о закупках для Народно-освободительной армии Китая и других организаций, связанных с китайской оборонно-промышленной базой.

DeepSeek впервые привлекла внимание в начале года, когда представила R1 - конкурентоспособную и "рассуждающую" альтернативу разработкам OpenAI. Этот успех вызвал обеспокоенность ряда американских регуляторов, которые рассмотрели в китайском стартапе угрозу национальной безопасности США.