Сколько людей погибло в иранской провинции Гилян в результате атак Израиля?

Прошлой ночью, на фоне воздушных ударов Израиля по Ирану, в результате атаки на город Астане-йе Ашрафие, расположенный в провинции Гилян на севере страны, погибли 9 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери.

По его словам, удар пришелся по четырем зданиям в городе. В результате пострадали 33 человека, из них 16 - мирные жители. Пятеро были госпитализированы, остальным 28 оказана амбулаторная помощь. Среди погибших и раненых 16 женщин и детей.

Багери добавил, что одно из зданий было полностью разрушено, а прилегающие постройки получили повреждения от взрыва.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.