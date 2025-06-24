https://news.day.az/economy/1763059.html

Азербайджан и Казахстан усиливают финансовое партнерство

Между Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) и Ассоциацией финансистов Казахстана подписан Меморандум о взаимопонимании. Как сообщает во вторник Day.Az, церемония подписания состоялась сегодня в Баку в рамках "FINTEX SUMMIT 2025 - выставки финансов и технологий".