Азербайджан и Казахстан усиливают финансовое партнерство

Между Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) и Ассоциацией финансистов Казахстана подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает во вторник Day.Az, церемония подписания состоялась сегодня в Баку в рамках "FINTEX SUMMIT 2025 - выставки финансов и технологий".

Документ подписал президент АБА Закир Нуриев и председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.