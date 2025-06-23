Катар закрывает свое воздушное пространство

Катар временно закрывает свое воздушное пространство, чтобы обеспечить безопасность граждан, резидентов и посетителей страны. Соответствующее заявление опубликовано на странице катарского МИДа в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временной приостановке движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе", - говорится в сообщении.

Решение было принято на фоне угроз Ирана принять ответные меры против США после ударов по его ядерным объектам. В МИД Катара отметили, что власти пристально следят за ситуацией, оценивают развитие событий совместно с региональными и международными партнерами.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.