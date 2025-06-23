"Карабах" встретится с украинской командой

Определился один из соперников, с которым азербайджанская футбольная команда "Карабах" сыграет в товарищеском матче во время сборов в Австрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион Азербайджана проверит свои силы в матче с украинской командой "Металлист".

Пресс-служба харьковского представителя сообщила, что матч состоится седьмого июля.