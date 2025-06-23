https://news.day.az/sport/1762930.html "Карабах" встретится с украинской командой Определился один из соперников, с которым азербайджанская футбольная команда "Карабах" сыграет в товарищеском матче во время сборов в Австрии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион Азербайджана проверит свои силы в матче с украинской командой "Металлист".
"Карабах" встретится с украинской командой
Определился один из соперников, с которым азербайджанская футбольная команда "Карабах" сыграет в товарищеском матче во время сборов в Австрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион Азербайджана проверит свои силы в матче с украинской командой "Металлист".
Пресс-служба харьковского представителя сообщила, что матч состоится седьмого июля.
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