https://news.day.az/world/1762827.html В России выпал крупный град - ВИДЕО Крупный град и мощный ливень накрыли Красноярский край России.
В России выпал крупный град - ВИДЕО
Крупный град и мощный ливень накрыли Красноярский край России.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам местных, град размером с помидоры черри выпал в Студгородке, Ветлужанке, Кировском районе.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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