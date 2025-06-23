В России выпал крупный град

Крупный град и мощный ливень накрыли Красноярский край России.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам местных, град размером с помидоры черри выпал в Студгородке, Ветлужанке, Кировском районе.

Представляем вашему вниманию данное видео: