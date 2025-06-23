Иран опроверг обвинения в злоупотреблении переговорами по ядерной программе

Тегеран не был стороной, злоупотреблявшей переговорами по своей .

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, Израиль, искажая реальность, совершил нападение на Иран, а затем к этим атакам присоединились и США.

"Атаки Израиля и США на Иран незаконны. Страны, которые пытаются как-то оправдать эти атаки, создают очень опасную тенденцию в международном праве и ослабляют его нормы. В настоящее время это историческое испытание. Европейские страны могут игнорировать очевидную реальность исключительно в своих политических интересах. Однако негативные последствия этого дорого обойдутся международному сообществу", - добавил он.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

Отметим, что ранее состоялись пять раундов косвенных переговоров между Ираном и США по ядерной программе - 12, 19, 26 апреля, а также 11 и 23 мая при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял Сейед Аббас Арагчи, американскую - специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Переговоры проходили в Маскате (1-й, 3-й и 4-й раунды) и Риме (2-й и 5-й раунды).