https://news.day.az/officialchronicle/1762743.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Евлахском олимпийском спортивном комплексе 23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Евлахском олимпийском спортивном комплексе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Евлахском олимпийском спортивном комплексе
23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Евлахском олимпийском спортивном комплексе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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