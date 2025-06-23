Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Евлахском олимпийском спортивном комплексе

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Евлахском олимпийском спортивном комплексе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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