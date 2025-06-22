В США готовятся к ответному удару Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана по американским объектам, предположительно, в течение 48 часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, пока неясно, какие именно объекты США могут подвергнуться атаке.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.