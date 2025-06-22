Иран успел спрятать уран

Большая часть обогащенного урана была вывезена с завода в Фордо перед ударом США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

Собеседник агентства также сообщил, что большинство персонала было эвакуировано с подземного завода по обогащению урана, который находится на глубине 80-90 м недалеко от города Кум (150 км к югу от Тегерана).

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.