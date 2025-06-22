Уже вторую ночь подряд в столице Ливии Триполи продолжаются столкновения.

Предыдущие два всплеска протестов были подавлены вооруженными силами лояльными прозападному правительству ПНЕ под руководством Дбейбы, в том числе за счёт переводя всех преданных Дбейбе сил из Мисураты, где клан Дбейбы полностью контролирует ситуацию и откуда родом сам Дбейба.

На этот раз митинги организованы "Движением сыновей рынка Сук аль-Джумаа" , которое выступило с заявлением, призывающим всех граждан присоединиться к протесту и осудить предполагаемую нормализацию отношений правительства с Израилем, глубоко укоренившуюся коррупцию и преступления против мирных жителей.

Группа обвинила Правительство национального единства в предательстве "мучеников" страны и потворстве иностранному вмешательству.