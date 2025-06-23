ЦАХАЛ с "беспрецедентной силой" атакует правительственные цели в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с "беспрецедентной силой" наносит удары по правительственным целям в центре Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля сейчас атакует с беспрецедентной силой цели режима и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана", - заявил Кац. Высказывания министра распространила пресс-служба израильского МО.

Кац также пообещал, что "иранский режим будет наказан за каждый выстрел по израильскому тылу", а израильские атаки по иранским объектам "продолжатся с полной силой".

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) продолжим действовать, чтобы защитить тыл и победить врага, пока все цели войны не будут достигнуты", - добавил глава израильского министерства обороны.