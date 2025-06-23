https://news.day.az/officialchronicle/1762745.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на проходящем через город Евлах участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией 23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на участке магистрали Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей через город Евлах, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на проходящем через город Евлах участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией
23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на участке магистрали Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей через город Евлах, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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