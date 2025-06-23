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Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на проходящем через город Евлах участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на участке магистрали Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей через город Евлах, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется