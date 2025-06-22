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Израиль перехватил иранские дроны - ВИДЕО

Перехват израильской авиацией иранских дронов-камикадзе Shahed-136 сегодня утром. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Один из дронов упал в Бейт-Шеане. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.