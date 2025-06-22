В Сети рассказали, как действуют "уничтожители бункеров" США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Tiktok.

Американские военные при ударах по иранским объектам использовали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которая известна как "уничтожитель бункеров".

"По словам двух источников, знакомых с операцией, Соединённые Штаты использовали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как "уничтожитель бункеров", при нанесении ударов по иранским ядерным объектам", - отмечается в материале.

Cогласно информационному бюллетеню ВВС США, MOP представляет собой бомбу весом 30 тыс. фунтов с 6 тыс. фунтами взрывчатки. Она была разработана для ударов по хорошо защищённым объектам.

Вместе с этим неизвестно, сколько именно MOP было сброшено. Данное применение бомбы стало первым известным случаем её использования в боевых действиях.