В Сабунчинском районе нашли боеприпасы

В Сабаунчинском районе Баку, на территории поселка Рамана, обнаружены боеприпасы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в связи с поступившей информацией на место происшествия был направлен мобильный отряд по разминированию Службы спасения особого риска ведомства.

После проведения соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные боеприпасы включают: ручную гранату Ф-1, взрыватель УЗРГМ, 55 патронов калибра 5.45 мм и магазин от автомата АК-74.

Боеприпасы были извлечены специалистами мобильного отряда и вывезены для обезвреживания.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.