В Евлахе найден утопленник
В Евлахском районе найдено тело 15-летнего подростка, утонувшего три дня назад в Карабахском оросительном канале, проходящем через село Танрыгулулар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно информации, тело жителя города Мингячевир Гусейна Расулова (2010 г.р.) извлечено из воды.
Отмечается, что его обнаружила Аранская водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС на расстоянии 15 км от места утопления. Тело было передано по назначению.
По данному факту проводится расследование.
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