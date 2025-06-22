В Евлахе найден утопленник

В Евлахском районе найдено тело 15-летнего подростка, утонувшего три дня назад в Карабахском оросительном канале, проходящем через село Танрыгулулар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, тело жителя города Мингячевир Гусейна Расулова (2010 г.р.) извлечено из воды.

Отмечается, что его обнаружила Аранская водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС на расстоянии 15 км от места утопления. Тело было передано по назначению.

По данному факту проводится расследование.

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