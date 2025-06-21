Серьезная авария в Билясуваре

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован на ул. Мубариза Ибрагимова.

Легковой автомобиль Hyundai врезался в пассажирский микроавтобус QAZel, есть пострадавшие.

Они госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу.

Ведется расследование.