https://news.day.az/society/1762378.html Серьезная авария в Билясуваре - Hyundai врезался в микроавтобус В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован на ул. Мубариза Ибрагимова. Легковой автомобиль Hyundai врезался в пассажирский микроавтобус QAZel, есть пострадавшие. Они госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу. Ведется расследование.
Серьезная авария в Билясуваре - Hyundai врезался в микроавтобус
В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован на ул. Мубариза Ибрагимова.
Легковой автомобиль Hyundai врезался в пассажирский микроавтобус QAZel, есть пострадавшие.
Они госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу.
Ведется расследование.
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