Иран выпустил десятки ракет по Израилю
Сегодня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана выпустил по Израилю 40 ракет.
Как передаёт Day.Az, об этом заявил полковник Иман Таджик.
По его словам, для повышения эффективности и разрушительной силы ударов впервые были использованы баллистические ракеты "Хайбар Шекан" с разделяющимися боеголовками.
Таджик отметил, что удары были нанесены по аэропорту Бен-Гурион, Израильскому институту биологических исследований, а также по другим целям.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.
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